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الصحة: نتعاقد على تصنيع لقاح جديد في مصر

الجمعة 02/يوليو/2021 - 07:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال مساعد وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة: "لدينا مصنعين لإنتاج لقاحات فيروس كورونا، تابعين للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية "فاكسيرا" أحدهما في العجوزة ومصنع جاري الانتهاء منه في 6 أكتوبر".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار": "مصنع العجوزة لديه خطوط إنتاج تم معاينتها من قبل وفد من منظمة الصحة العالمية قبل شهرين ورأى خطوط الإنتاج وقدرتها وكفاءتها قبل الإنتاج، وعندما وقعنا الاتفاق مع شركة سينوفاك الصينية جاء لنا وفد من الخبراء الصينيين وهم معنا منذ شهر ونصف للإشراف على عملية التصنيع".

وتابع: "أول أمس أنتجنا 300 ألف جرعة لقاح كورونا ونستطيع إنتاج 600 ألف جرعة في اليوم، أي أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تتراوح بين 110 إلى 220 مليون جرعة سنويا"، مشيرًا إلى أن "مصنع أكتوبر، كبير جدًا تصل قدرته الإنتاجية لـ 3 ملايين جرعة يوميا وجاري الآن التعاقد مع شركة أخرى مختلفة عن شركة سينوفاك لتصنيع اللقاح في مصر ونستهدف أن تكون مصر رائدة في مجال صناعة اللقاحات، وفاكسيرا تكون ذراعًا قويًا لمصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللقاحات"، مؤكدًا: "نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن في نهاية العام الحالي".

وأشار إلى أن وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أثناء زيارتها في جنيف التقت رئيس التحالف الدولي للتطعيمات والذي أشاد بمصر وحرصها على تنوع مصادر اللقاحات وأنها أول دولة في إفريقيا اتجهت لصناعة اللقاح، وتحدث عن التحدي الكبير الذي يواجه التحالف للحصول على اللقاح بسبب الاحتكار الذي حدث في بعض الدول نظرا لارتفاع نسب الوباء بها.

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وزارة الصحة لقاح كورونا كورونا

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