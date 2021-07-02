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تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

الجمعة 02/يوليو/2021 - 08:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، ليسود غدا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية نهارًا.

وأشارت "الهيئة"، إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة والوجه البحرى غدًا٣٩ درجة، وشمال الصعيد وجنوب سيناء ٤١درجة، وجنوب الصعيد ٤٤درجة، أنا السواحل الشمالية ٣٥ درجة.

وأضافت أن الرياح معتدلة تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحذرت من شبورة مائية خفيفة على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

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