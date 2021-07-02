أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحي اليوم الجمعة 2-7-2021

شهدت أسعار اللحوم في اليوم الجمعة 2-7-2021، استقرارا مع اقتراب عيد الأضحي المبارك وجهود وزارة التموين بزيادة المعروض وجاءت الأسعار على النحو التالي:





أسعار اللحوم اليوم





تراوحت سعر الكيلو الكندوز بين 120-140 جنيها.

سجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها.

أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو.

أسعار والكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو.

المفروم يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو.

سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو.

الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

عرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها.

أسعار اللحوم الضأن تتراوح بين 130-150 جنيها.

الكبدة الضأن 130-150 جنيها.