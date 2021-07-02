أسعار الدواجن اليوم الجمعة 2-7-2021

استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 2-7-2021، بحسب ما أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة بين 26 - 27 جنيها للكيلو، فى حين ترواح السعر للمستهلك بين 29-31 جنيها للكيلو، والأمهات يتراوح بين 20-21 جنيها في المزرعة، أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين 44-45 جنيها في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 47-50 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن المجمدة بين 30-33 جنيها الكيلو.









وسجلت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 39-40 جنيها في المزرعة، ويصل سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، وسعر البيض البلدى وصل 42 جنيها في المزرعة 46-50 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.