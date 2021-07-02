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أحمد زاهر يهنئ زوجته بعيد ميلادها عبر "إنستجرام"

الجمعة 02/يوليو/2021 - 08:20 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشر الفنان أحمد زاهر، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فيديو يجمع الفنان بزوجته هدي زاهر ويهنئها بمناسبة عيد ميلادها.

وعلق زاهر قائلا :"دي الاغنيه اللي حبينا بعض عليها ( تملي معاك) • تخيلي بعد كل السنين دي لسه بقولهالك، و هافضل اقولهالك الاخر العمر كل سنه وانتي طيبه يا احلي دودو في الدنيا، و عقبال مليون سنه".

وأضاف:"النهارده اجمل يوم لان اتولدت فيه اجمل انسانه في الوجود هدیه ربنا ليا ربنا يخليكي ليا يا اجمل حبيبه و زوجه و صديقه و شريکه عمري و شريکه نجاحي و كل حاجه ليا في الدنيا".

تزوج أحمد زاهر من هدي زاهر عام 2003 بعد قصة حب كبيرة جمعتهم، وأثمر الزواج عن ٤ بنات وهم ليلي، ملك، مني، نور.

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