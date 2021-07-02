أحمد زاهر يهنئ زوجته بعيد ميلادها عبر "إنستجرام"









نشر الفنان أحمد زاهر، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فيديو يجمع الفنان بزوجته هدي زاهر ويهنئها بمناسبة عيد ميلادها.





وعلق زاهر قائلا :"دي الاغنيه اللي حبينا بعض عليها ( تملي معاك) • تخيلي بعد كل السنين دي لسه بقولهالك، و هافضل اقولهالك الاخر العمر كل سنه وانتي طيبه يا احلي دودو في الدنيا، و عقبال مليون سنه".





وأضاف:"النهارده اجمل يوم لان اتولدت فيه اجمل انسانه في الوجود هدیه ربنا ليا ربنا يخليكي ليا يا اجمل حبيبه و زوجه و صديقه و شريکه عمري و شريکه نجاحي و كل حاجه ليا في الدنيا".





تزوج أحمد زاهر من هدي زاهر عام 2003 بعد قصة حب كبيرة جمعتهم، وأثمر الزواج عن ٤ بنات وهم ليلي، ملك، مني، نور.