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للمرة السادسة هذا العام.. الحكومة اللبنانية ترفع سعر الخبز

الجمعة 02/يوليو/2021 - 08:54 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت وزارة الاقتصاد اللبنانية، اليوم الجمعة، عن رفع سعر الخبز المدعم من الحكومة، للمرة السادسة خلال عام، وسط أكبر أزمة اقتصادية ومالية تشهدها البلاد.
وقالت الوزارة في بيان إنه "استنادا إلى سعر القمح في البورصة العالمية وسعر صرف ​الدولار​، واستنادا للدراسة التي قامت بها الوزارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك، ونظراً لتوقف "​مصرف لبنان​" عن دعم مادة السكر ومادة الخميرة في الأسواق اللبنانية، ونظرا للظروف الإقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون، حدد سعر ووزن الخبز اللبناني الأبيض وفقا لما يلي:

- في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 876 غرام بسعر 3750 ليرة لبنانية كحد أقصى.
ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 390 غرام بسعر 2500 ل.ل. كحد أقصى.

- في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنه عن 876 غرام بسعر 4000 ل.ل. كحد أقصى.
ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 390 غرام بسعر 2750 ل.ل. كحد أقصى".

يذكر أنه منذ بدء الأزمة في خريف عام 2019، وهي واحدة من أسوأ الأزمات في العالم منذ عام 1850 بحسب البنك الدولي، فقدت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها أمام الدولار في السوق السوداء، محطمة مستوى قياسيا للهبوط في الشهر الماضي بلغ 18000 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار 1507 ليرات.

ويعاني لبنان من نقص حاد خصوصا في البنزين ويشهد ارتفاعا كبيرا في معدلات البطالة والفقر.

ولا تلوح في الأفق أي حلول جذرية لإنقاذ البلاد، ويغرق المسؤولون في خلافات سياسية حادة حالت دون تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات يضعها المجتمع الدولي شرطا لحصول لبنان على دعم مالي.

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