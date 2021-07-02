Advertisements

أسعار الأسماك اليوم الجمعة 2-7-2021 في سوق العبور

الجمعة 02/يوليو/2021 - 09:42 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استقرت أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم الجمعة، وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة.
 
وسجلت أسعار البلطي المزارع 1 بين 22-24جنيها للكيلو ، والبلطي المزارع 2 بين 19-21 جنيها للكيلو، وسجل البلطي الأسواني 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

 

وتراوحت أسعار البورى 1 بين، 40-48 جنيها للكيلو، و البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، والبربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.
 
وارتفعت أسعار السمك الثعابين ليتراوح بين 50-220 جنيها للكيلو مقابل 200  جنيها للكيلو، واستقرت أسعار المرجان "2" بين 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وأسعار القرميط شيلان بين 10 - 20 جنيها، و سجلت أسعار المكرونة السويسي سجلت 65-80 جنيها للكيلو،  والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 15 مليون جنيه

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 25 شخصًا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

مجزرة في بيراميدز.. تعرف على قائمة الراحلين بالميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. فيروس كورونا يضرب كوريا الجنوبية من جديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل .. ساسي يخطر الزمالك بفسخ التعاقد

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ حوالي 16 ساعة

رد فعل موسيماني على خطأ الشناوي أمام بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: نتعاقد على تصنيع لقاح جديد في مصر

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

كيليان مبابي يحسم موقفه النهائي من البقاء في حديقة الأمراء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:45 ص

الصحة: نتعاقد على تصنيع لقاح جديد في مصر

عاجل .. ساسي يخطر الزمالك بفسخ التعاقد

05:05 ص

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

10:58 م

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

03:19 م

موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

11:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة