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معرض الكتاب.. إصدارات جديدة لسلسلتي الذخائر وآفاق عالمية بقصور الثقافة

الجمعة 02/يوليو/2021 - 09:36 ص
بوابة الفجر
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تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وفى إطار مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الثانية والخمسين التي انطلقت بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس أمس ٣٠ يونيو، أصدرت الهيئة عدة كتب ضمن سلسلة "الذخائر" وهي كتاب "نهج البلاغة"، ما اختاره الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين علي بن اطالب بشرح الإمام محمد عبده وتحقيق وتعليق محمد أحمد عاشور ومحمد إبراهيم البنا، وكتاب "مفاتيح العلوم" الذي وضعه أبو عبدالله محمد بن أحمد أبن يوسف الكاتب البلخي المعروف بالخوارزمي، وصدر عن السلسلة أيضا كتاب" المعارف" لابن قتيبة أبي محمد عبد الله بن مسلم حقق وقدم له دكتور ثروت عكاشة، و"ديوان ذي الرمة" لغيلان التميمي، بالإضافة إلى كتاب "مختار الصحاح" في طبعة شعبية، وكتاب" بلاغات النساء" لابن طيفور، وكتاب "كنز الحفاظ في تهذيب الألفاظ" لأبي يوسف يعقوب بن اسحاق السكيت في جزأين. 




وعن سلسلة آفاق عالمية صدر كتاب "أنتولوجيا المسرح الفرنسي الحديث" في جزأين، ترجمة الناقدة والأكاديمية د. ماري إلياس.




يذكر أن جناح الهيئة في معرض الكتاب في صالة 1 جناح B4 وصالة 3 جناح B16 ويستمر المعرض حتى ١٥ يوليو الجاري يوميا من العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء، والجمعة من الواحدة ظهرا.

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