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موعد مباراة البرازيل وتشيلي في ربع نهائي كوبا أمريكا 2021

الجمعة 02/يوليو/2021 - 08:42 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يستقبل ملعب نيلتون سانتوس مباراة نارية تجمع بين منتخب البرازيل ونظيره تشيلي، غدا السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2021.

ويقام اللقاء في تمام الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة، والثالثة صباحًا بتوقيت السعودية، والرابعة بتوقيت الإمارات.

وكان المنتخب البرازيلي قد خطف بطاقة التأهل بصفته أول المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بعدما حقق فوزا ثمينا على كلا م؛ بيرو وكولومبيا وفنزويلا، مقابل التعادل مع الإكوادور.

وعلى الجانب الآخر تأهل المنتخب التشيلي كرابع المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، بعدما فاز على بوليفيا، فيما تعادل مع الأرجنتين وأوروجواي، وهزم على يد باراجواي.

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