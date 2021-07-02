مجزرة في بيراميدز.. تعرف على قائمة الراحلين بالميركاتو الصيفي

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز آخر تطورات ملف الراحلين عن ص فوف الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مع بداية الموسم الجديد.





وأوضح المصدر مسئولى نادي بيراميدز، استقر على رحيل عبد الله بكري مدافع الفريق السماوي بالإضافة إلى المهدي سليمان حارس الفريق في الصيف المقبل.





وأكمل المصدر أن رجب بكار وأحمد دعدور كذلك على قائمة اللاعبين الراحلين عن الفريق السماوي خلال الميركاتو الصيفي.





وأشار إلي أن مسئولى نادي بيراميدز استقروا على رحيل الدولي الأوغندي عبده لومالا الجناح الأيسر للفريق، خلال المرحلة المقبلة وذلك بسبب الأصابة التي لاحقت اللعب مؤاخراً.





وكشفت بعض التقارير الصحفية عن اقتراب رحيل رمضان صبحي نجم الفريق، بالإضافة إلى اقتراب رحيل إيريك تراوري بعد ان شهدت الفترة الأخيرة موافقة مسئولى نادي بيراميدز على رحيل اللاعب بعد تلقيه أكثر من عرض.





وبات جون انطوي قريب من الرحيل مع بداية الموسم بسبب قلة المشاركة مع الفريق بشكل أساسي، وبعد مفاوضات المارد الأحمر مع موهب بيراميدز اللاعب إبراهيم عادل بات أيضاً هو الآخر قريب من الانتقال إلى النادي الأهلي، بعد أن أبدى اللاعب ترحيبه بالانتقال إلى صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.





جدير بالذكر أن بيراميدز تعادل مع نظيره الأهلي، بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام.