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موعد مباراة إسبانيا ضد سويسرا اليوم الجمعة في ربع نهائي اليورو

الجمعة 02/يوليو/2021 - 09:33 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يواجه منتخب إسبانيا نظيره منتخب سويسرا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب باكو الأولمبي.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وكان منتخب إسبانيا قد تأهل الي دور ربع النهائي بعد الفوز على حساب نظيره منتخب كرواتيا، بينما أقصي منتخب سويسرا نظيره فرنسا.

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