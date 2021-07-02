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سيراميكا كليوباترا يسعى لضم نجم الأهلي

الجمعة 02/يوليو/2021 - 09:35 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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دخل نادي سيراميكا كليوباترا، في مفاوضات خلال الساعات الماضية، مع ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبحث إمكانية الحصول على خدماته، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي سيراميكا كليوباترا، عن رغبة ضياء السيد المدير الفني للفريق، في الحصول على خدمات ناصر ماهر سواء على سبيل الإعارة أو عن طريق الشراء النهائي.

وتابع المصدر، أن ناصر ماهر طلب من إدارة سيراميكا، تأجيل حسم موقفه حتى نهاية الموسم الحالي، من أجل تقييم جميع العروض المقدمة، خاصة في ظل رغبة سموحة وبيراميدز في التعاقد معه.

وخرج ناصر ماهر من حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، خلال الفترة الماضية، حيث لعب مع القلعة الحمراء في الموسم الحالي فقط 6 مباريات.

يذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا يتواجد في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 32 نقطة بعد خوض 26 لقاء.

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