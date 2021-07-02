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تحذير من الأرصاد عن طقس عطلة الأسبوع (فيديو)

الجمعة 02/يوليو/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وأن يكون الطقس شديد الحرارة ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وأن يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، ارتفاع نسبة الرطوبة وهو ما سيزيد درجة الحرارة المحسوسة بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات عن درجة الحرارة المسجلة، وأن يكون الطقس في فترة الليل معتدلا ورطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء مع تكون شبورة مائية خفيفة على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:
القاهرة العظمى 39 والصغرى 25.
الإسكندرية العظمى 35 الصغرى 24.
مرسى مطروح العظمى 33 والصغرى 24.
سيوة العظمى 42 والصغرى 22.
بورسعيد العظمى 35 والصغرى 26.
دمياط العظمى 34 والصغرى 25.
الإسماعيلية 38 الصغرى 25.
السويس العظمى 39 والصغرى 25.
العريش العظمى 35 والصغرى 25.
طابا العظمى 36 والصغرى 22.
سانت كاترين العظمى 34 والصغرى 17.
شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 31.
الغردقة العظمى 41 والصغرى 30.
الفيوم العظمى 38 والصغرى 25.
بني سويف العظمى 39 والصغرى 25.
المنيا العظمى 39 والصغرى 25.
أسيوط العظمى 41 والصغرى 25.
سوهاج العظمى 41 والصغرى 26.
قنا العظمى 43 والصغرى 26.
الأقصر العظمى 44 والصغرى 30.

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