الأمم المتحدة تكشف تفاصيلا جديدة عن مساعي حل أزمة سد النهضة (فيديو)

كشف السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، آخر التحركات في ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن مجلس الأمن سيبدأ في البحث في هذا الملف خلال الأسبوعين الأولين من أول الشهر الجاري.



وأضاف السفير ماجد عبدالفتاح، خلال اتصال هاتفي، ببرنامج آخر الأسبوع، المذاع على فضائية صدى البلد، أن هناك مشاورات مكثفة بين مصر والسودان واللجنة الخماسية المشكلة من الجامعة العربية وانضمام السفير التونسي.



وأوضح، أن جيبوتي والصومال لم تتحفظا على القرار الثاني من الجامعة العربية بشأن سد النهضة بعد تأكيد تعند إثيوبيا.



وواصل السفير ماجد عبدالفتاح، إن مصر والسودان يوضحان للمجتمع الدولي خطورة المساس بمصلحة 150 مليون مصري وسوداني، مشيرًا إلى أن هناك حالة من التردد الدولي تجاه مناقشة قضايا المياة والأنهار في مجلس الأمن.



وأضاف، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أن الحكومة الإثيوبية عليها التوقف عن تعنتها بعد إعادة انتخاب أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.



وختم حديثه قائلًا، إن إثيوبيا تروج لمسألة السد من فترة، مشيرًا أن هناك مساعي لتأمين 9 أصوات لإصدار قرار بدعم حقوق مصر والسودان، مؤكدًا أن مشروع القرار المطلوب إصداره يطالب بالتوصل لاتفاق خلال 6 أشهر.

