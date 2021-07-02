الطالع الفلكى الجُمعَه 2/7/2021..بِدَايَة جَدِيدَة!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الحَمَلْ.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الدّبْرَان من 20 يونيو - 2 يوليو.





اليوم 25 بَؤونَة قبطى ، 2 تَمُّوز رُومى ، 22 ذو القِعدَة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (خايفة لَيْميل بختى معاه زى اللى أبلو) –يَخْتِى إردِمِى عَاللى أبْلو بالنّيلة الكُحلِى.(بدريّة عبدالجَوَّاد من فيلم العار-1982)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الحَمَل يعنى

مخلوق صغير السن مُفعَم بالتفاؤل والفرحة يرغب فى اللعب والتنطيط ، هو برج يُعبّر عن البدايات الجديدة وعدم الإلتفات للماضى فما فات فات وانتهى الأمر ، وقت للحركة واللحلحة والتنفيذ الملموس لأعمالك فالحمل يعنى طاقة الشباب وأنت قادر بمشيئة الله تَعَالى على بذل المجهود مهما بدا شاقاً ، وقت تستعيد فيه شبابك وترتدى ملابسك الجديدة وتظهر بنيولوك وكأنك وُلدت من جديد لتطوى صفحة الدورة القمريّة الفائتة بخيرها وشرّها ، حبّ فاشل أو وظيفة فقدتها لا تعنى نهاية الدّنيا لكنها تعنى بمشيئة الله تَعَالى وظيفة جديدة فى مكان أفضل ومع زملاء أطيب ، حبيب/ة أجمل ومن أسرة أفضل ، تعويض عن آلام الماضى واستعادة لمظهر الصحّة والشباب ونبذ لحالة الخنوع أو الشعور بالضعف ، الثقة بالنفس و الشعور بالحيويّة هى ما يُمطرك به القمر بحلوله ببرج الحَمَل بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: نسيان الماضى وعدم البكاء على اللبن المسكوب أفضل مايُمكن عمله فما فات قد فات،إلتفاتك للخلف يجعلك تقع على وجهك فانظر للأمام بتفاؤل.





برج الثور: وقت لإزالة المؤثرات السلبيّة التى تحيط بك،تنظيف درج مكتبك ، التخلص من علاقة مُؤذية ، وحتى تجميع الخردوات وإنهاء وجودها من منزلك.





برج الجوزاء: ليس كل مايلمع ذهباً ، قد تكتشف أن العشب الأخضر هو فطريات عفنة ، لاتلق بنفسك فى مشروع تجارى أو علاقة عاطفيّة قبل الفحص والتدقيق.





برج السّرطان: العين تعشق كل جميل ، عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.





برج الأسد: فرصة للبحث عن وظيفة إضافيّة جانبيّة لكسب بعض القروش بالحلال ولو كانت قليلة ، فكّر بإحتراف هوايتك التى تبرع فيها بجانب وظيفتك.





برج العذراء: الأشخاص السّيئون غالباً يظلون سيّئين، ولامجال لتوقّع تغيير ولو طفيف على سلوكهم البغيض،لاتورّط نفسك مع مشبوهين بحجّة توقّع مكاسب.





برج الميزان: إن كنت تعتقد أنك ضحيّة لجرح عاطفى غائر فاقطع النّحيب واستجمع نفسك وقف على قدميْك ،وابحث لنفسك عن فرصة جديدة وحياة جديدة.





برج العقرب: لاتُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، قد ينقلب الصديق يوماً عدواً مُتسلّحاً بأدق أسرارك ، حرّص من أخوك.





برج القوس: فى التجمعات العائلية تكلّم بما قلّ ودلّ وابتعد عن إجترار مشاحنات الماضى ، لِتَقُلْ خيراً أو لِتَسْكُتْ.





برج الجدى: أنت مُتفائل وتنظر للنّصف المُمتلئ من الكوب فتمسّك بمبدئك ، ابتعد عن مجالسة أعداء النجاح والحسودين ، لكن لاتُهمل نُصح الناصحين.





برج الدّلو: أداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة وتنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثيرسلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.





برج الحوت: ترغب فى الإبتعاد عن الضجيج وأداء فروضك الرّوحيّة ،لاتنْسَ تلبية إحتياجات أسرتك الماديّة والمعنويّة فهى أيضاً واجب.



