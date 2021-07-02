معرض الكتاب: منعنا حفلات توقيع.. وكنا قلقين من قلة الإقبال لكن المواطنين فاجأونا (فيديو)



وتابع مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب: "كنا قلقين من عدم مشاركة المواطنين، لكنهم فاجئونا، ولم نكن نتوقع أن يأتي إلينا الجمهور بأعداد ضخمة بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، وكنا نتوقع أن يبدأ الإقبال بداية من الساعة الرابعة والنصف عصرا".



وأردف، أن 25 دولة شاركت في المعرض بواقع 122 دار نشر، كما تشارك جهات مصرية لأول مرة، وبالتالي فإن نسخة هذا العام من المعرض استثنائية، لافتًا إلى وجود منفذين في المعرض لاستيعاب عدم حاجزي التذاكر أون لاين: "لكن في خطورة، لأن الزائر ممكن يلاقي الحجز خلص لكن لازم يستنى معانا شوية لحد ما زائر تاني يخرج، ولو الزائر جه في توقيت اتملى فيه المعرض هنغلق الشبابيك ولن تكون متاحة للعمل".



وأضاف "بيومي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن تأجيل المعرض عام ونصف لن يؤدي إلى خروجه من التصنيف الدولي، لأن كل المعارض الدولية أجلت وألغيت، مشيرًا إلى أنه يحتل الترتيب الثاني عالميا.