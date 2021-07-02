Advertisements

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل أمام تشيلي في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا

الجمعة 02/يوليو/2021 - 10:33 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
Advertisements
يستعد منتخب البرازيل لمواجهة نظيره تشيلي، غدا السبت، على ملعب نيلتون سانتوس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2021.

وتنطلق المباراة الساعة الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة، والثالثة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة بتوقيت الإمارات، والالحادية عشر مساء بتوقيت جرينتش.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للبرازيل أمام تشيلي:-
حراسة المرمى: الأليسون
خط الدفاع: إيدير ميليتاو، ماركينيوس، إيمرسون، رينان لودي
خط الوسط: فابينيو، دوجلاس لويز
خط الوسط الهجومي: الإيفرتون، لوكاس باكيتا، نيمار
خط الهجوم: جابرييل باربوسا

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 25 شخصًا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

سيراميكا كليوباترا يسعى لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الصراع يشتعل.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة و 8 دقيقة

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة: نتعاقد على تصنيع لقاح جديد في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 20 ساعة

كيليان مبابي يحسم موقفه النهائي من البقاء في حديقة الأمراء

منذ حوالي 5 ساعات

اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة نظرا لأعمال التطوير

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

مجزرة في بيراميدز.. تعرف على قائمة الراحلين بالميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل .. ساسي يخطر الزمالك بفسخ التعاقد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:32 ص

اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة نظرا لأعمال التطوير

عاجل .. ساسي يخطر الزمالك بفسخ التعاقد

05:05 ص

الصحة: نتعاقد على تصنيع لقاح جديد في مصر

07:45 ص

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

10:58 م

مجزرة في بيراميدز.. تعرف على قائمة الراحلين بالميركاتو الصيفي

08:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة