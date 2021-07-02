التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل أمام تشيلي في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا

يستعد منتخب البرازيل لمواجهة نظيره تشيلي، غدا السبت، على ملعب نيلتون سانتوس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2021.





وتنطلق المباراة الساعة الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة، والثالثة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة بتوقيت الإمارات، والالحادية عشر مساء بتوقيت جرينتش.





وفيما يلي التشكيل المتوقع للبرازيل أمام تشيلي:-

حراسة المرمى: الأليسون

خط الدفاع: إيدير ميليتاو، ماركينيوس، إيمرسون، رينان لودي

خط الوسط: فابينيو، دوجلاس لويز

خط الوسط الهجومي: الإيفرتون، لوكاس باكيتا، نيمار

خط الهجوم: جابرييل باربوسا



