Advertisements

ثقافة جنوب سيناء تحتفل بذكري ثورة ٣٠ يونيو

الجمعة 02/يوليو/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
Advertisements

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة جنوب سيناء الإحتفال بذكري ثورة ٣٠ يونيو وافتتاح المقصد العائلي بمدينة طور سيناء، والذي افتتحه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحضور قادة المحافظة، ومدير عام ثقافة جنوب سيناء، حيث أقيم حفلًا جماهيريًا علي مسرح مقصد العائلة بالمدينة، بدأ بالسلام الجمهوري، أعقبه تلاوة لبعض آيات القرآن الكريم تلاها الشيخ محمد عبدالجليل، وقدم فوده الشكر للمجهودات التي بذلت في إنجاح الإحتفال بذكري ثورة ٣٠ يونيو المجيدة وهذا الحدث التاريخي علي يد شعب مصر المبارك، كما أكد علي افتتاح المسرح الصيفي بمدينة الطور خلال العام القادم ليكون منارة لأهالي المدينة.




بدأت أولي فقرات الحفل الغنائي بفرقة كورال شرم الشيخ "طوف وشوف" للموهبة اروي، ثم قدمت فرقة كورال نوبيع تحت التأسيس فقرة غنائية "حبيبتي يا مصر" للطفلة مريم احمد، وعرضًا استعراضي غنائي "علي البركة" للطفلة مرينا روماني، كما قدم الطفل علي حسن قصيدة شعرية في حب الوطن، وقدمت مواهب قصر ثقافة الطور فقراتها الغنائية "اهو دة اللي صار" رحمة مصطفي، حسان محمد أغنية بدوية، واختتم الحفل بفرقة العريش للفنون الشعبية والتى تضمنت فقراتها "السامر السيناوي، قيمو الأفراح، المهباش، رجال سينا"، مدير الفرقة محمد عرفات، المطرب غريب مؤمن، تدريب سامح الكاشف.

أخبار تهمك

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

كيليان مبابي يحسم موقفه النهائي من البقاء في حديقة الأمراء

منذ حوالي 5 ساعات

اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة نظرا لأعمال التطوير

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 25 شخصًا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

الصحة: نتعاقد على تصنيع لقاح جديد في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ حوالي 17 ساعة

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ حوالي 17 ساعة

سيراميكا كليوباترا يسعى لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مجزرة في بيراميدز.. تعرف على قائمة الراحلين بالميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. ساسي يخطر الزمالك بفسخ التعاقد

منذ حوالي 7 ساعات

الصراع يشتعل.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:32 ص

اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة نظرا لأعمال التطوير

عاجل .. ساسي يخطر الزمالك بفسخ التعاقد

05:05 ص

الصحة: نتعاقد على تصنيع لقاح جديد في مصر

07:45 ص

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

10:58 م

مجزرة في بيراميدز.. تعرف على قائمة الراحلين بالميركاتو الصيفي

08:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة