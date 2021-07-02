ثقافة جنوب سيناء تحتفل بذكري ثورة ٣٠ يونيو





شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة جنوب سيناء الإحتفال بذكري ثورة ٣٠ يونيو وافتتاح المقصد العائلي بمدينة طور سيناء، والذي افتتحه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحضور قادة المحافظة، ومدير عام ثقافة جنوب سيناء، حيث أقيم حفلًا جماهيريًا علي مسرح مقصد العائلة بالمدينة، بدأ بالسلام الجمهوري، أعقبه تلاوة لبعض آيات القرآن الكريم تلاها الشيخ محمد عبدالجليل، وقدم فوده الشكر للمجهودات التي بذلت في إنجاح الإحتفال بذكري ثورة ٣٠ يونيو المجيدة وهذا الحدث التاريخي علي يد شعب مصر المبارك، كما أكد علي افتتاح المسرح الصيفي بمدينة الطور خلال العام القادم ليكون منارة لأهالي المدينة.

















بدأت أولي فقرات الحفل الغنائي بفرقة كورال شرم الشيخ "طوف وشوف" للموهبة اروي، ثم قدمت فرقة كورال نوبيع تحت التأسيس فقرة غنائية "حبيبتي يا مصر" للطفلة مريم احمد، وعرضًا استعراضي غنائي "علي البركة" للطفلة مرينا روماني، كما قدم الطفل علي حسن قصيدة شعرية في حب الوطن، وقدمت مواهب قصر ثقافة الطور فقراتها الغنائية "اهو دة اللي صار" رحمة مصطفي، حسان محمد أغنية بدوية، واختتم الحفل بفرقة العريش للفنون الشعبية والتى تضمنت فقراتها "السامر السيناوي، قيمو الأفراح، المهباش، رجال سينا"، مدير الفرقة محمد عرفات، المطرب غريب مؤمن، تدريب سامح الكاشف.