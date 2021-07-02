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الصراع يشتعل.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز
الجمعة 02/يوليو/2021 - 10:34 ص
الفجر الرياضي
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وقع النادي الأهلي مساءً أمس في فخ نظيره بيراميدز بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث شهدت طرد للفريق السماوي في الشوط الأول لصالح اللاعب نبيل عماد دونجا.
واستكمل بيراميدز اللقاء بـ 10 لاعبين، ونجح الفريق رغم النقص العددي في تسجيل هدف مبكر والتعادل سريعا.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة، فيما يقع بيراميدز في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.
وعقب هذه المباراة جعل نادي الزمالك يعزز صدارته، ويطمئن بشكل أكبر فيما يتعلق بالمنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز.
يستعرض لكم " الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، قبل مواجهات اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر البطولة.
وإليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي:-
1- الزمالك 61 نقطة
2- المصري البورسعيدي 43 نقطة
3- الأهلي 42 نقطة
4- سموحة 40 نقطة
5- الاتحاد السكندري 38 نقطة
6- إنبي 37 نقطة
7- مصر للمقاصة 36 نقطة
8- بيراميدز 35 نقطة
9- الإسماعيلي 35 نقطة
10- الجونة 35 نقطة
11- طلائع الجيش 34 نقطة
12- سيراميكا كليوباترا 32 نقطة
13- غزل المحلة 32 نقطة
14- المقاولون العرب 29 نقطة
15- أسوان 24 نقطة
16- وادي دجلة 22 نقطة
17- البنك الأهلي 22 نقطة
18- الإنتاج الحربي 17 نقطة
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