الصراع يشتعل.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

وقع النادي الأهلي مساءً أمس في فخ نظيره بيراميدز بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث شهدت طرد للفريق السماوي في الشوط الأول لصالح اللاعب نبيل عماد دونجا.





واستكمل بيراميدز اللقاء بـ 10 لاعبين، ونجح الفريق رغم النقص العددي في تسجيل هدف مبكر والتعادل سريعا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة، فيما يقع بيراميدز في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.





وعقب هذه المباراة جعل نادي الزمالك يعزز صدارته، ويطمئن بشكل أكبر فيما يتعلق بالمنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز.





يستعرض لكم " الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، قبل مواجهات اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر البطولة.





وإليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي:-

1- الزمالك 61 نقطة

2- المصري البورسعيدي 43 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- سموحة 40 نقطة

5- الاتحاد السكندري 38 نقطة

6- إنبي 37 نقطة

7- مصر للمقاصة 36 نقطة

8- بيراميدز 35 نقطة

9- الإسماعيلي 35 نقطة

10- الجونة 35 نقطة

11- طلائع الجيش 34 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 32 نقطة

13- غزل المحلة 32 نقطة

14- المقاولون العرب 29 نقطة

15- أسوان 24 نقطة

16- وادي دجلة 22 نقطة

17- البنك الأهلي 22 نقطة

18- الإنتاج الحربي 17 نقطة