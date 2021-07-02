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وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروع "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة

الجمعة 02/يوليو/2021 - 10:58 ص
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
أحمد الشيخ
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تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لعشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجارى تنفيذها بمشروع "سكن لكل المصريين" بمحاوره المتنوعة، بمدينة حدائق العاصمة، وكذا العديد من المشروعات الخدمية الجارى والمقرر تنفيذها بالمدينة، لتوفير الخدمات المختلفة للسكان.

وقال وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 26976 وحدة سكنية بمساحة 90 م2 (وتتكون من 3 غرف وصالة)، و2520 وحدة سكنية بمساحة 70 م2 (وتتكون من غرفتين وصالة)، بمشروع "سكن لكل المصريين" بمحور منخفضى الدخل، وتقترب نسبة التنفيذ من 90 %، كما يجرى أيضاً تنفيذ 32088 وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين" بمحور منخفضى الدخل، وبلغت نسبة تنفيذها نحو 10 %.

وأشار الوزير إلى أنه تم التخطيط لتنفيذ 47 مشروعاً خدمياً، ويجرى حالياً تنفيذ عدد منها، وتشمل (6 مدارس تعليم أساسى – 7 حضانات – 6 مساجد – 3 وحدات صحية – مستشفى – مخبزين – 11 سوقاً تجارية صغيرة – مركزى شباب – 5 ملاعب خماسية – قسم شرطة – محطة وقود – موقف إقليمى)، بجانب إتاحة 30 قطعة أرض للمستثمرين.

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