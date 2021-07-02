Advertisements

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-7-2021 في مصر بدون مصنعية

الجمعة 02/يوليو/2021 - 10:57 ص
بوابة الفجر
Advertisements

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 2 يوليو 2021.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-7-2021 في مصر بدون مصنعية

أسعار الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 2-7-2021 تسجل 883 إلى 886 جنيه

أسعار الذهب عيار 22 اليوم الجمعة 2-7-2021 تسجل 810 إلى 812 جنيه

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 2-7-2021 تسجل 773 إلى 775 جنيه

أسعار الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 2-7-2021 تسجل 663 إلى 664 جنيه

أسعار الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 2-7-2021 تسجل 515 إلى 517 جنيه

أسعار الذهب عيار 12 اليوم الجمعة 2-7-2021 تسجل 442 إلى 443 جنيه

أسعار الاونصة اليوم الجمعة 2-7-2021 تسجل 27,475 إلى 27,546 جنيه

أسعار الجنيه الذهب اليوم الجمعة 2-7-2021 تسجل 6,184 إلى 6,200 جنيه

أسعار الكيلو اليوم الجمعة 2-7-2021 تسجل 883,429 إلى 885,714 جنيه

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اسعار الذهب مصر اسعار الذهب عيار 21 اسعار الذهب اليوم مصر اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب الان أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم عيار 18 أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب الأن أسعار الذهب

أخبار تهمك

مجزرة في بيراميدز.. تعرف على قائمة الراحلين بالميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: نتعاقد على تصنيع لقاح جديد في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

سيراميكا كليوباترا يسعى لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 20 ساعة

اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة نظرا لأعمال التطوير

منذ ساعة و 11 دقيقة

كيليان مبابي يحسم موقفه النهائي من البقاء في حديقة الأمراء

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 25 شخصًا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل .. ساسي يخطر الزمالك بفسخ التعاقد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الصراع يشتعل.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة و 9 دقيقة

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:32 ص

اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة نظرا لأعمال التطوير

عاجل .. ساسي يخطر الزمالك بفسخ التعاقد

05:05 ص

الصحة: نتعاقد على تصنيع لقاح جديد في مصر

07:45 ص

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

10:58 م

مجزرة في بيراميدز.. تعرف على قائمة الراحلين بالميركاتو الصيفي

08:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة