



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 2 يوليو 2021.





أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-7-2021 في مصر بدون مصنعية





أسعار الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 2-7-2021 تسجل 883 إلى 886 جنيه





أسعار الذهب عيار 22 اليوم الجمعة 2-7-2021 تسجل 810 إلى 812 جنيه





أسعار الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 2-7-2021 تسجل 773 إلى 775 جنيه





أسعار الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 2-7-2021 تسجل 663 إلى 664 جنيه





أسعار الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 2-7-2021 تسجل 515 إلى 517 جنيه





أسعار الذهب عيار 12 اليوم الجمعة 2-7-2021 تسجل 442 إلى 443 جنيه





أسعار الاونصة اليوم الجمعة 2-7-2021 تسجل 27,475 إلى 27,546 جنيه





أسعار الجنيه الذهب اليوم الجمعة 2-7-2021 تسجل 6,184 إلى 6,200 جنيه





أسعار الكيلو اليوم الجمعة 2-7-2021 تسجل 883,429 إلى 885,714 جنيه



