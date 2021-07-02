زراعة بورسعيد: نستهدف 260 ألف طن أرز.. و450 مليون جنيه العائد

قال المهندس كامل تويج وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة بورسعيد، إن المحافظة وليدة في مجال التنمية الزراعية، مشيرا إلى أنها تشهد زراعة 135 ألف زراعة بدلا من 3 ألاف طيلة العقود الثلاث الماضية: "سنصل إلى زراعة 260 ألف فدان، وبخاصة أن أرض المحافظة بكر ونسبة خصوبتها عالية جدا وتستجيب للإصلاح، كما أن إنتاجيتها قد تفوق بعض محافظات الدلتا".

وأضاف تويج، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، أن المحافظة لديها ميزة نسبية وهي التميز في المحاصيل، وهو ما يؤدي إلى تسهيل مهمة التسويق والتسعير والتعاقد بالنسبة لبعض المحاصيل الهامة، فمثلا جرى زراعة 31500 فدان في الموسم المنقضي ويقدر الإنتاج بنحو 19 طن للفدان الواحد، أي أن بورسعيد تنتج نحو نصف مليون طن ويبلغ سعر الطن الواحد 700 جنيه قابلة للزيادة.

وتابع، أن بورسعيد تعتبر من ضمن المحافظات التسع التي يسمح بزراعة الأرز على أراضيها، حيث شهدت زراعة 28 ألف فدان العام الماضي، مقابل 34 ألف فدان العام الجاري، بمتوسط إنتاج 4 طن للفدان، أي أنها تزرع ما يتراوح بين 100 ألف طن إلى 120 طن بشكل سنوي: "الأرز كان يباع داخل الأرض نفسها بحوالي 4500 جنيه للفدان، أي أن الإجمالي يبلغ 450 مليون جنيه خاصة بالأرز".

