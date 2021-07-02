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مصر للطيران تسير أولى رحلاتها الجوية إلى دوسلدورف بألمانيا.. صور

الجمعة 02/يوليو/2021 - 11:04 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة عن إقلاع أولى رحلات مصر للطيران إلى مطار دوسلدورف رحلة رقمMS733، وذلك بأحدث طائراتنا من طراز A320 NEO، والتي تسع لـ 142 مقعدا، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة الركاب.

وصرح الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بأن مصر للطيران توفر من خلال هذه الرحلة الربط مع عدد من نقاطها بالشرق الأوسط وأفريقيا عبر مطار القاهرة بما يخدم شبكة الخطوط الجوية مثل دبي وأبو ظبي وأسمرة ونيروبي وعنتيبي والرياض وبيروت وعمان وغيرها من النقاط الهامة.

وحرصت مصر للطيران على استقبال ركاب الرحلة والتقاط الصور التذكارية معهم، كما قامت الشركة بتعلية درجة السفر إلى درجة رجال الأعمال لأول راكب تواجد على كاونتر إنهاء إجراءات السفر، كما قدمت شركة مصرللطيران للأسواق الحرة 10 % تخفيض على العديد من منتجاتها للركاب المسافرين على رحلتى الذهاب والعودة، ومن المخطط إقامة فاعليات لاستقبال الرحلة بمطار دوسلدورف احتفالا بإعادة تشغيل الرحلات.

جديرًا بالذكر أن مصر للطيران تُسير رحلاتها إلى المانيا من خلال ثلاث نقاط ( برلين، ميونيخ، فرانكفورت) بالإضافة إلى النقطة الجديدة دوسلدورف التي من المقرر أن تسير الشركة إليها 3 رحلات أسبوعيًا
مصر للطيران تسير أولى رحلاتها الجوية إلى دوسلدورف بألمانيا.. صور
مصر للطيران تسير أولى رحلاتها الجوية إلى دوسلدورف بألمانيا.. صور
مصر للطيران تسير أولى رحلاتها الجوية إلى دوسلدورف بألمانيا.. صور
مصر للطيران تسير أولى رحلاتها الجوية إلى دوسلدورف بألمانيا.. صور
مصر للطيران تسير أولى رحلاتها الجوية إلى دوسلدورف بألمانيا.. صور
مصر للطيران تسير أولى رحلاتها الجوية إلى دوسلدورف بألمانيا.. صور
مصر للطيران تسير أولى رحلاتها الجوية إلى دوسلدورف بألمانيا.. صور
مصر للطيران تسير أولى رحلاتها الجوية إلى دوسلدورف بألمانيا.. صور

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