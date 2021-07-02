Advertisements

صعود أسهم أوروبا بفضل دفعة من مصنعي الرقائق

الجمعة 02/يوليو/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
Advertisements

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة بفضل دفعة من شركات صناعة أشباه الموصلات، بينما يترقب المستثمرون تقريرا شهريا للوظائف في الولايات المتحدة يصدر في وقت لاحق اليوم.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة فيما زادت أسهم التكنولوجيا 0.6 بالمئة.

وارتفع سهم إيه.إس.إم.إل هولدينج لصناعة أشباه الموصلات 0.5 بالمئة بعد أن قالت ميكرون تكنولوجي إنها تخطط للبدء في استخدام آلات تصنعها إيه.إس.إم.إل في الإنتاج في 2024، بينما صعد سهم إيه.إس.إم انترناشونال إن.في واحدا بالمئة تقريبا بعد أن توقعت الشركة طلبيات أكبر في الربع الثاني.

ونزل سهم إس.إم.سي.بي الفرنسية 0.9 بالمئة، بجانب إنديتكس المالكة لزارا بعد أن قال مصدر قضائي لرويترز إن الشركتين تخضعان لتحقيق بشأن الاشتباه في أنهما تسترتا على “جرائم ضد الإنسانية” في منطقة شينجيانغ الصينية.

ويترقب المستثمرون بيانات ستُظهر على الأرجح نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يونيو.

أخبار تهمك

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 20 ساعة

اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة نظرا لأعمال التطوير

منذ ساعة و 11 دقيقة

الصحة: نتعاقد على تصنيع لقاح جديد في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. ساسي يخطر الزمالك بفسخ التعاقد

منذ حوالي 7 ساعات

مجزرة في بيراميدز.. تعرف على قائمة الراحلين بالميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

سيراميكا كليوباترا يسعى لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 25 شخصًا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الصراع يشتعل.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة و 9 دقيقة

كيليان مبابي يحسم موقفه النهائي من البقاء في حديقة الأمراء

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:32 ص

اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة نظرا لأعمال التطوير

عاجل .. ساسي يخطر الزمالك بفسخ التعاقد

05:05 ص

الصحة: نتعاقد على تصنيع لقاح جديد في مصر

07:45 ص

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

10:58 م

مجزرة في بيراميدز.. تعرف على قائمة الراحلين بالميركاتو الصيفي

08:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة