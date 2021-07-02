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السكة الحديد تطرح تذاكر قطارات عيد الأضحي في هذا الموعد
الجمعة 02/يوليو/2021 - 11:08 ص
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة السكة الحديد اليوم الجمعة عن طرح تذاكر مقاعد قطارات عيد الأضحى المجدولة بجداول التشغيل الطبيعية يوم 16 يوليو الموافق 6 ذو الحجة للحجز أمام الجمهور، والسبت تطرح مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 17 يوليو الموافق 7 ذو الحجة.
كما تطرح السكة الحديد الأحد المقبل مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 18 يوليو الموافق 8 ذو الحجة، والإثنين تطرح مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 19 يوليو الموافق 9 ذو الحجة، والثلاثاء المقبل تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 20 يوليو الموافق 10 ذو الحجة.
وانتهت هيئة السكة الحديد من وضع قواعد حجز تذاكر القطارات المدرجة بجداول التشغيل العادية الطبيعية، حيث يتم حجزها قبل السفر بـ14 يوما، وحددت عمل شبابيك الحجز يوميا ابتداء من الساعة 7.30 صباحا، على أن يتم الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى وحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب.
كما تطرح السكة الحديد الأحد المقبل مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 18 يوليو الموافق 8 ذو الحجة، والإثنين تطرح مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 19 يوليو الموافق 9 ذو الحجة، والثلاثاء المقبل تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 20 يوليو الموافق 10 ذو الحجة.
وانتهت هيئة السكة الحديد من وضع قواعد حجز تذاكر القطارات المدرجة بجداول التشغيل العادية الطبيعية، حيث يتم حجزها قبل السفر بـ14 يوما، وحددت عمل شبابيك الحجز يوميا ابتداء من الساعة 7.30 صباحا، على أن يتم الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى وحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب.
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