إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2021 ومعرفة الأفراد من رابط بوابة مصر الرقمية

فعلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين ومعرفة عدد الأفراد من خلال بوابة مصر الرقمية، لفئات بعينها، وتحديدًا الأكثر احتياجًا وذات الدخل المنخفض، ويمكن تحقيق هذا، سواء من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.





وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارًا استثنائيًا انحيازًا للفئات الأكثر احتياجا واستحقاقا، بناءً على مجموعة من الضوابط والمعايير التي حددها ووضعها القرار الوزاري المنظم لعملية إضافة المواليد الجديدة، على بطاقة التموين للفئات المستثناة.





وسنستعرض لكم شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين، وخطوات معرفة عدد الأفراد من خلال بوابة مصر الرقمية، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع التموين والتجارة الداخلية على مدار الساعة.





شروط إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين

- إضافة المواليد الجديدة لمن يبلغ عمره عامين فأكثر، وللفئات ذات الدخل المنخفض والأولى بالرعاية.





- يمكن إضافة المواليد لتكون بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة، منهم زوج وزوجة وعدد 2 من الأبناء.





- الأسرة المسجل لها 3 أفراد على البطاقة يحق لها إضافة أحد أبنائها شريطة أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية، ونفس الأمر لو البطاقة مسجل لديها فردين يحق لها أن تضيف عدد 2 من الأبناء.





- تفعيل إضافة الزوجة المحرومة من الدعم وهي غير المقيدة على أي بطاقة تموين بأن يحق لزوجها بإضافتها إلى بطاقته بنفس شروط إضافة المواليد الجديدة.





خطوات معرفة عدد الأفراد في بطاقة التموين

وفقًا لموقع تموين دعم مصر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، يمكن معرفة عدد الأفراد في البطاقة من خلال الخطوات التالية:





- الدخول على موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين، والضغط على استعلامات مكاتب التموين، يظهر خانة الاسم، كلمة المرور، ونوع المستخدم.





- كتابة الاسم وكلمة المرور وتحديد نوع الاستعلام.





- إدخال رقم بطاقة التموين.





- تظهر البيانات الخاصة بالبطاقة وعدد الأفراد المسجلين بها.





- يستطيع الأفراد بعد إجراء أي من التعديلات على بطاقة التموين مثل حذف فرد أو إضافة أحد الأبناء، التحقق من عدد الأفراد عن طريق وضع البطاقة في ماكينات صرف التموين لدى منافذ صرف السلع التموينية أو ماكينة صرف الخبز في الأفران، وسيظهر لك عدد الأفراد المسجلين في الوقت الحالي على البطاقة.



