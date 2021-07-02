القوى العاملة تحرر 7 محاضر لمنشآت مخالفة لقانون العمل في الوادي الجديد

كشفت وزارة القوى العاملة، قيام مديرية الوادى الجديد، عن تعيين 5 شباب بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 59 من راغبى العمل، وتوفير 9 فرص عمل.



وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن المديرية قامت فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، بصرف منحة عيد العمال لـ 4350 عاملًا بإجمالى مليونين و175 ألف جنيه، فضلا عن 32 ألف جنيه لـ 14 عاملًا من المسجلين بالإدارة، كما استخرجت المديرية 25 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة، وفى مجال علاقات العمل تلقت 4 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوتين منها، وإحالة شكوتين منها للمحكمة العمالية.



وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مايو الماضي- إن المديرية قامت فى مجال تفتيش العمل بالتفتيش على 202 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 7 محاضر لمنشآت مخالفة، وعمل ندوة توعية بالإجراءات الاحترازية وقوانين العمل، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 48 منشأة، وإعادة التفتيش على 57، وأسفر عن تحرير 7 محاضر، والقيام بحملة تفتيشية، وعمل 9 قياسات ميدانية، وبحث شكوتين.



وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التدريب المهنى تم الانتهاء من دورة تدريبية لـ 14 متدرب من الذكور على مهنة السباكة الصحية بمركز التدريب المهنى ببلاط، والانتهاء من دورة تدريبية لـ 10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة بمركز باريس، كما تم تنفيذ دورة تدريبية لـ 30 متدربة على مهنة صناعة السجاد والكليم، والمشغولات اليدوية بمركز الفرافرة، والانتهاء من تنفيذ دورة تدريبية لـ 8 متدربات على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة بقرى الشركة 55 ضمن مبادرة حياة كريمة، ودورة تدريبية على مهنة المشغولات اليدوية بمركز تدريب الداخلة ( موط) لـ 15 متدربة.



وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تم متابعة 180 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.



وفى سياق متصل وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات للقيام بالدور التوعوى بعقد ندوات لشركات القطاع الخاص والاستثمارى من أجل إرساء قواعد العلاقات بين طرفى العملية الإنتاجية، فى إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وفى بورسعيد نظمت مديرية القوى العاملة ندوة حول إجراءات تفتيش العمل فى إطار قوائم المراجعة للتفتيش، واختصاصات وحدة المساواة بين الجنسين، حضرها 42 من مسؤولى ومديرى 18 شركة من شركات القطاع الخاص والسياحى العاملة فى نطاق المحافظة.



وأكد السيد السنجابى مدير المديرية، أهمية تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال فى مختلف القطاعات، الأمر الذى يدفع إلى زيادة الانتاجية والنهوض بالاقتصاد المصرى، وتحقيق الرضا الوظيفى لدى العاملين تجاه أعمالهم.



وتناولت المحاضرة الأولى الحديث عن إجراءات التفتيش العمالى على الشركات فى إطار قوائم مراجعة التفتيش الجديدة، كما تم شرح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما يتعلق بحقوق وواجبات العمال والعلاقة بين صاحب العمل والعامل اللازمة لإنجاح العملية الإنتاجية، وشرح أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بذوى الهمم والعزيمة، وعرض رسائل توعية وفيديوهات توضيحية لأحكام القوانين.



وتناول الشق الثانى من الندوة، اختصاصات وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية، حيث تم عرض الحلقتين الرابعة والخامسة من مبادرة "هى تقدر"، والتى تهدف إلى تسهيل وتبسيط المعلومة للوصول للعمال وأصحاب الأعمال فيما يخص المساواة بين العمال، من حيث الأجر طبقًا للاتفاقيات الدولية المصدق عليها، فضلًا عن شرح قرارات وزير القوى العاملة الأخيرة بخصوص تنظيم عمل النساء.

