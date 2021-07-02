تشكيل سويسرا المتوقع لمواجهة إسبانيا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2020

يلتقي منتخب إسبانيا، منافسه سويسرا، اليوم الجمعة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.





وستقام المباراة بين منتخبي إسبانيا وسويسرا في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





ويأتي تشكيل منتخب سويسرا المتوقع كالتالي :-





حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: أكانجي - الفيدي - رودريجيز.

خط الوسط: دينيس زكريا - فرولاير - ويدمير - زوبير.

خط الهجوم: شاكيري - إيمبولو - سيفيروفيتش.



