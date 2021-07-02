تشكيل إسبانيا المتوقع لمواجهة سويسرا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2020

يواجه منتخب إسبانيا بقيادة مدربه لويس إنريكي، منافسه سويسرا، اليوم الجمعة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.





وستقام المباراة بين منتخبي إسبانيا وسويسرا في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





واستقر لويس انريكي على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره سويسرا، ويأتي كالتالي :-





حراسة المرمى: يوناي سيمون.

خط الدفاع: سيزر أزبيلكوتا - ايمريك لابورت - إريك جارسيا - جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - بيدري - كوكي.

خط الهجوم: ألفارو موراتا - فيران توريس - سارابيا.



