Advertisements

أسعار الدولار اليوم الجمعة 2-7-2021 في مصر

الجمعة 02/يوليو/2021 - 11:12 ص
بوابة الفجر
Advertisements

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم الجمعة 2 يوليو 2021 في البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم الجمعة 2-7-2021 في مصر 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.62 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
15.65 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في مصر سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار الامريكي سعر الدولار سعار الدولار اليوم الفجر اسعار الدولار في مصر اليوم اسعار الدولار في مصر اسعار الدولار فى بنك مصر اسعار الدولار فى السوق السوداء اسعار الدولار فى البنوك المصرية اليوم اسعار الدولار في البنوك اسعار الدولار في البنك الاهلي اسعار الدولار اليوم فى مصر الان اسعار الدولار اليوم فى مصر اسعار الدولار اليوم

أخبار تهمك

اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة نظرا لأعمال التطوير

منذ ساعة و 13 دقيقة

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 20 ساعة

الصحة: نتعاقد على تصنيع لقاح جديد في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الصراع يشتعل.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة و 11 دقيقة

سيراميكا كليوباترا يسعى لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل .. ساسي يخطر الزمالك بفسخ التعاقد

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كيليان مبابي يحسم موقفه النهائي من البقاء في حديقة الأمراء

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة في بيراميدز.. تعرف على قائمة الراحلين بالميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 25 شخصًا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

سعر الدولار اليوم الجمعة 19 فبراير 2021

سعر الدولار اليوم الجمعة 5-3-2021

سعر الدولار اليوم الجمعة 12-3-2021

أسعار الدولار اليوم الجمعة 11-6-2021

أسعار الدولار اليوم الأحد 13-6-2021 في مصر

أسعار الدولار اليوم الاثنين 21-6-2021 في مصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:32 ص

اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة نظرا لأعمال التطوير

عاجل .. ساسي يخطر الزمالك بفسخ التعاقد

05:05 ص

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

10:58 م

الصحة: نتعاقد على تصنيع لقاح جديد في مصر

07:45 ص

مجزرة في بيراميدز.. تعرف على قائمة الراحلين بالميركاتو الصيفي

08:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة