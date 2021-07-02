Advertisements

تعرف على 11 خدمة تموينية يقدمها موقع دعم مصر

الجمعة 02/يوليو/2021 - 11:11 ص
موقع دعم مصر
موقع دعم مصر
Advertisements

يقدم موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، العديد من الخدمات المستحدثة للمواطنين وذلك حرصا من الوزارة علي تلبية طلبات المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات التموينية من المنزل، دون التوجه إلي مكاتب التموين، وبخاصة فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أنه من الخدمات المقدمة: خدمة الاستعلام عن كافة المعلومات والأخبار الحديثة حول البطاقة التموينية، فيمكن الآن تحديث بيانات البطاقة التموينية عبر إضافة رقم الموبايل على بطاقة التموين عبر رابط موقع دعم مصر، وأيضا يمكن الأن نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى.

موقع دعم مصر.. يعمل علي مدار 24 ساعة 
وقال مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المواطنين الراغبين في الحصول علي خدمة تموينية، لابد بداية من تسجيل رقم هاتف صاحب البطاقة التموينية للحصول علي كافة الخدمات التي يوفرها موقع دعم مصر، حيث يتم الضغط على خانة "سجل موبايلك" على أن يكون الرقم لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين ومسجلا باسمه لدى إحدى شركات المحمول، ويتم إدخال الرقم القومى، ورقم البطاقة التموينية، ثم إدخال رقم التليفون المحمول، والضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.

موقع دعم مصر يعمل علي مدار 24 ساعة لتوفير كافة الخدمات في أي وقت بالإضافة إلي تقديم 11 خدمة تموينية وهي: 

1- إصدار بدل لبطاقة التموين 

2- إصدار بطاقة تموين جديدة

3- النقل من محافظة إلي أخري

4- إصدار بطاقة فصل اجتماعي

5- فصل اجتماعي لمستفيد الخبز الي مستفيد تموين

6- إضافة أفراد جدد

7- تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري

8- إعادة ارسال الرقم السري 

9- استعلام عن صرف البطاقة 

10- استعلام عن حالة الطلب 

11- استعلام عن صرف البطاقات

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موقع دعم مصر دعم مصر التموين

أخبار تهمك

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 20 ساعة

الصحة: نتعاقد على تصنيع لقاح جديد في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يطالب لاعبي الأهلي بنسيان مباراة بيراميدز والتركيز في مواجهة سموحة

منذ نصف ساعة

اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة نظرا لأعمال التطوير

منذ ساعة و 15 دقيقة

موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 25 شخصًا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

مجزرة في بيراميدز.. تعرف على قائمة الراحلين بالميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ حوالي 17 ساعة

كيليان مبابي يحسم موقفه النهائي من البقاء في حديقة الأمراء

منذ حوالي 5 ساعات

سيراميكا كليوباترا يسعى لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. ساسي يخطر الزمالك بفسخ التعاقد

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"التموين" تكشف سر رسالة "سجل رقم موبايلك" ببونات صرف الخبز

برقم الهاتف.. خطوات تحديث بيانات التموين من موقع دعم مصر وشرط مهم لنجاح العملية

tamwin.eg وزارة التموين | “دعم مصر” سجل رقم التليفون المحمول 2020 tamwin…خطوات تسجيل رقم الموبايل

daam misrالآن موقع إدارة دعم مصر الرسمي لتحديث بيانات بطاقات التموين www.tamwin.com.eg طريقة خطوات استخراج بدل فافد وتالف للبطاقة الذكية

Register data now | “ادخل الآن”رابط موقع دعم مصر 2020 الكترونياً تحديث بيانات بطاقات ”التموين” موقع وزارة التموين tamwin.com.eg

tamwin سجل موبايلك.. ادارة دعم مصر.. اضافة رقم المحمول ٢٠٢٠ لتحديث بيانات بطاقة التموين عبر رابط دعم مصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:32 ص

اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة نظرا لأعمال التطوير

عاجل .. ساسي يخطر الزمالك بفسخ التعاقد

05:05 ص

الصحة: نتعاقد على تصنيع لقاح جديد في مصر

07:45 ص

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

10:58 م

مجزرة في بيراميدز.. تعرف على قائمة الراحلين بالميركاتو الصيفي

08:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة