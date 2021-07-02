تعرف على 11 خدمة تموينية يقدمها موقع دعم مصر





يقدم موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، العديد من الخدمات المستحدثة للمواطنين وذلك حرصا من الوزارة علي تلبية طلبات المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات التموينية من المنزل، دون التوجه إلي مكاتب التموين، وبخاصة فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أنه من الخدمات المقدمة: خدمة الاستعلام عن كافة المعلومات والأخبار الحديثة حول البطاقة التموينية، فيمكن الآن تحديث بيانات البطاقة التموينية عبر إضافة رقم الموبايل على بطاقة التموين عبر رابط موقع دعم مصر، وأيضا يمكن الأن نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى.





موقع دعم مصر.. يعمل علي مدار 24 ساعة

وقال مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المواطنين الراغبين في الحصول علي خدمة تموينية، لابد بداية من تسجيل رقم هاتف صاحب البطاقة التموينية للحصول علي كافة الخدمات التي يوفرها موقع دعم مصر، حيث يتم الضغط على خانة "سجل موبايلك" على أن يكون الرقم لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين ومسجلا باسمه لدى إحدى شركات المحمول، ويتم إدخال الرقم القومى، ورقم البطاقة التموينية، ثم إدخال رقم التليفون المحمول، والضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.





موقع دعم مصر يعمل علي مدار 24 ساعة لتوفير كافة الخدمات في أي وقت بالإضافة إلي تقديم 11 خدمة تموينية وهي:





1- إصدار بدل لبطاقة التموين





2- إصدار بطاقة تموين جديدة





3- النقل من محافظة إلي أخري





4- إصدار بطاقة فصل اجتماعي





5- فصل اجتماعي لمستفيد الخبز الي مستفيد تموين





6- إضافة أفراد جدد





7- تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري





8- إعادة ارسال الرقم السري





9- استعلام عن صرف البطاقة





10- استعلام عن حالة الطلب





11- استعلام عن صرف البطاقات



