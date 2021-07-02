تعرف على موعد مباراة الدنمارك والتشيك في ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2020

يستضيف ملعب باكو الأولمبي مباراة المنتخب الدنماركي ضد نظيره التشيكي في إطار مباريات الدور ربع النهائي لبطولة اليورو.





وستنطلق المباراة عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل الموافق الثالث من شهر يوليو الجاري.





وبلغ المنتخب الدنماركي ربع نهائي البطولة بإقصائه منتخب ويلز، بعد التغلب عليه برباعية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ستاد يونان كرويف آرينا.





بينما صعد منتخب جمهوريه التشيك للدور ذاته بعد تخطيه عقبة المنتخب الهولندي، بالتغلب عليه بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بوكشاش آرينا المجري.





ستقوم قناة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنقل المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 5 Max".



