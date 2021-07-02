Advertisements

موسيماني يطالب لاعبي الأهلي بنسيان مباراة بيراميدز والتركيز في مواجهة سموحة

الجمعة 02/يوليو/2021 - 11:16 ص
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
Advertisements

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأهلي، على عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وطالبهم بالتركيز في مباراة سموحة المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية، والتركيز على تصويب الأخطاء؛ لتلافيها وتجديد دوافع اللاعبين، والعمل على رفع الجانب المعنوي قبل مواجهة سموحة.

وطالب موسيماني اللاعبين بضرورة إغلاق ملف مباراة بيراميدز التي أقيمت أمس وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وأكد المدير الفني على ضرورة التركيز في مباراة سموحة؛ للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات في مسابقة الدوري، وتحقيق أهداف المرحلة الحالية التي يركز فيها الفريق جهوده الفنية والذهنية على مسابقة الدوري.

ويلتقي الأهلي مع سموحة مساء الأحد المقبل بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة ٢٨ في بطولة الدوري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني بيراميدز الاهلي

أخبار تهمك

اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة نظرا لأعمال التطوير

منذ ساعة و 15 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ حوالي 17 ساعة

سيراميكا كليوباترا يسعى لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مجزرة في بيراميدز.. تعرف على قائمة الراحلين بالميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل .. ساسي يخطر الزمالك بفسخ التعاقد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 25 شخصًا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يطالب لاعبي الأهلي بنسيان مباراة بيراميدز والتركيز في مواجهة سموحة

منذ نصف ساعة

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كيليان مبابي يحسم موقفه النهائي من البقاء في حديقة الأمراء

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: نتعاقد على تصنيع لقاح جديد في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:32 ص

اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة نظرا لأعمال التطوير

عاجل .. ساسي يخطر الزمالك بفسخ التعاقد

05:05 ص

الصحة: نتعاقد على تصنيع لقاح جديد في مصر

07:45 ص

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

10:58 م

مجزرة في بيراميدز.. تعرف على قائمة الراحلين بالميركاتو الصيفي

08:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة