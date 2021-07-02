Advertisements

بعد حالات الوفاة بكندا.. 9 طرق تخلصك من حرارة الصيف دون تشغيل التكييف

الجمعة 02/يوليو/2021 - 11:15 ص
حرارة الصيف
حرارة الصيف
Advertisements

تعرض عدد من البلدان خلال الأيام الماضية إلى موجة جديدة من الطقس، أسفرت عن تسجيل مئات من حالات الوفاة بسبب درجة الحرارة في كندا، الأمر الذي أثار قلق الكثير من المواطنين، خاصة مع تحذيرات خبراء الطقس من التعرض المباشر للشمس، بعد أن سجلت درجات الحرارة 50 درجة مئوية في بعض دول العالم.

وأعلنت السلطات الكندية تسجيل نحو 486 حالة وفاة، خلال خمسة أيام، يُشتبه بأنهم توفوا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وفي مصر، كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، في بيان رسمي، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس؛ إذ يسود طقس شديد الحرارة، رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب «سيناء، والبلاد»، حار رطب على السواحل الشمالية، محذرة من أن تصل درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية.

ونصحت الهيئة المواطنين بعدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة، خلال وقت الظهيرة والإكثار من تناول السوائل الباردة خلال اليوم.

وعرضت قناة الغد الفضائية، تقريرًا عن 9 طرق بسيطة تساعدك في التغلب على حرارة الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة في معظم بلدان العالم، دون اللجوء إلى تشغيل «التكييف» الذي ينصح الأطباء بتقليل التعرض له، وهي كالتالي:

1- الإكثار من شرب السوائل.

2- تناول المثلجات والـ«آيس كريم»، لإعطاء الجسم الرطوبة اللازمة.

3- الاستحمام بماء بارد، لأنه يساعد على تبريد الجسم.

4- وضع مناشف صغيرة باردة على رقبتك أو معصميك.

5- تشغيل المراوح لتقليل درجة حرارة المكان.

6- غلق النوافذ خاصة إذا كانت مواجهة للشمس.

7- استخدام الملاءات القطنية في أثناء النوم.

8- تشغيل شفاطات الهواء، حيث يساعد ذلك على سحب الحرارة من المكان.

9- تركيب المصابيح الموفرة للطاقة، بدلًا من المتوهجة التي تولد حرارة أعلى بكثير من الموفرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجة الحرارة حرارة الصيف

أخبار تهمك

كيليان مبابي يحسم موقفه النهائي من البقاء في حديقة الأمراء

منذ حوالي 5 ساعات

سيراميكا كليوباترا يسعى لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 20 ساعة

اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة نظرا لأعمال التطوير

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 25 شخصًا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يطالب لاعبي الأهلي بنسيان مباراة بيراميدز والتركيز في مواجهة سموحة

منذ نصف ساعة

مجزرة في بيراميدز.. تعرف على قائمة الراحلين بالميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: نتعاقد على تصنيع لقاح جديد في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل .. ساسي يخطر الزمالك بفسخ التعاقد

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

اليابان.. وفاة 40 شخصا بعد ارتفاع درجات الحرارة إلى 41 درجة

طرق آمنة لخفض درجة حرارة رضيعك

ننشر خطة "الصحة" للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري‎

تزامنًا مع ارتفاع الحرارة.. نصائح للصائمين لمواجهة الحر أثناء الصيام

تزامنًا مع الموجة الحارة.. علامات التعرض لضربات الشمس والوقاية منها

تزامنا مع بدايته.. تعرف على أمراض الصيف وكيفية الوقاية منها

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:32 ص

اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة نظرا لأعمال التطوير

عاجل .. ساسي يخطر الزمالك بفسخ التعاقد

05:05 ص

الصحة: نتعاقد على تصنيع لقاح جديد في مصر

07:45 ص

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

10:58 م

مجزرة في بيراميدز.. تعرف على قائمة الراحلين بالميركاتو الصيفي

08:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة