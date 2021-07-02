"الهجرة" تجيب على تساؤلات المصريين بالخارج حول استخراج الأوراق الثبوتية

نشرت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مقطع فيديو للواء ناصر درغام، عضو الهيئة الاستشارية لوزارة الهجرة، والخبير فى شئون الجوازات والهجرة والجنسية، وهو أول الفيديوهات التي تجيب على استفسارات وتساؤلات المصريين فى الخارج، فيما يتعلق بموضوعات « الهجرة، والجوازات، والجنسية، وشهادات الميلاد» وكافة الأوراق الثبوتية، وذلك في إطار ما أعلنته السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن إطلاق فيديوهات تعريفية، ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي وعيشها مصري".



وأجاب درغام فى فيديو بثته الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، عن تساؤل المواطنة مريم على التى وُلدت وتقيم فى ليبيا، حول رغبتها فى استخراج جواز سفر مصرى، رغم أنها لا تمتلك بطاقة رقم قومي، قائلا: "إذا كان لديها شهادة ميلاد يمكنها استخراج جواز سفر وهو أمر استثنائى لأبناء المصريين فى الخارج، فى حين أن الموجودين فى مصر يجب أن يكون لديهم بطاقة رقم القومي.



وبشأن تساؤل إحدى الأسر المصرية فى الخارج حول رغبة ابنتها البالغة من العمر 17 عاما زيارة مصر ولا تملك شهادة ميلاد مصرية، قال إنه يمكن من خلال شهادة الميلاد الأجنبية استخراج واحدة مصرية عبر إرسال الأولى إلى أحد الأقارب فى مصر حتى الدرجة الثالثة، وإرسالها إلى حيث تقيم الأسرة فى الخارج بعد ذلك بأى من الوسائل المتاحة، مشيرا إلى أنه بمجرد ثبوت الجنسية للأب والأم يعطى الحق لهم فى اصطحاب الابن أو الابنة إلى مصر من خلال شهادة الميلاد الأجنبية بصفتها مصرية، والأجنبى يدفع 25 دولار فى المطار رسوم التأشيرة.



وأجاب عن تساؤل مواطنة تعيش فى دولة الكويت حاليا، وتريد تجديد جواز سفر ابنتها وقدمت الطلب للحصول على جواز السفر، وتريد العودة لمصر قريبا، وقد لا يسعفها الوقت لتسلم الجواز قبل ميعاد العودة لمصر، قائلا:" يجوز حتى إذا كان جواز السفر المصرى "منتهي"، وداخل مصر بشكل مباشر، تستطيع الدخول به المطار المصرى أو المنافذ البرية والبحرية دون أى مشكلة، ويتم أخذ إقرار على الشخص بأنه سيجدد جواز السفر بعد وصوله للبلاد.



وأكدت الوزارة أنه من المقرر أن يتم بث سلسلة الفيديوهات المصورة تباعا يوم الجمعة من كل أسبوع عبر مواقع التواصل الاجتماعى للوزارة، وتستمر وزارة الهجرة فى تلقى أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج عبر البريد الإلكترونى لوزارة الهجرة.



وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن إطلاق فيديوهات تعريفية للرد على أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج حول آليات استخراج جوازات السفر لأبناء المصريين بالخارج وآلية استخراج الأوراق الثبوتية، وسن التجنيد، ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى وعيشها مصري"، وذلك تأكيدًا للهُوية المصرية بالحصول على الأوراق الثبوتية المصرية من الجوازات وشهادات الميلاد والرقم القومى لأبنائنا بالخارج، وليس فقط التحدث باللغة العربية، وإنما نستهدف أيضًا توعية المصريين بالخارج بكافة المعلومات والخدمات تلبية لاحتياجاتهم.



