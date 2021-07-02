أحد مصابي ثورة 30 يونيو: فيلم القرار يوثق المواقف التي عاصرها الشعب أثناء حكم الإخوان (فيديو)

قال الدكتور شريف صالح، أحد مصابي قنبلة ميدان الشهداء في بورسعيد، إن مصر شهدت قبل ثورة 30 يونيو 2013 أحداث مريرة مرت على الشعب المصري.



وأضاف خلال اتصال هاتفي، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأحداث التي شهدتها مصر قبل ثورة 30 يونيو لها ذكريات مؤلمة.



وتابع أن مدينة بورسعيد شهدت في تلك الفترة أحداث متعاقبة وكلها عنف ودماء موضحا أنه شارك في كل هذه الأحداث الصعبة وكان من المهم توثيق هذه الأحداث عبر فيلم "القرار" الذي يسرد المواقف التي عاصرها الشعب المصريين، أثناء فترة حكم الإخوان.



وأشار الدكتور شريف صالح إلى أن مصر تعيش في فترة البناء موضحا أن هناك وعي لدى الجميع للأحداث التي شهدتها مصر في السابق حتى تكون مرشد في طريقنا للبناء، مؤكدا أن فيلم القرار يوثق لأحداث ثورة 30 يونيو 2013.



