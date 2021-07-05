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القومي للأجور يكشف موعد تطبيق الحد الأدنى في القطاع الخاص بـ2400 جنيه

الإثنين 05/يوليو/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة حنان نظير مستشار المجلس القومي للأجور، إن قرار تحديد الحد الأدنى للأجور بواقع 2400 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص سيطبق بداية من يناير المقبل، وهو قرار إلزامي لأنه يأتي بموجب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي حدد للمجلس اختصاصات منها تحديد الحد الأدنى للأجور.

وأضافت "نظير"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن هذا القرار يستهدف ضمان حد أدنى من الدخل للعاملين يتيح لهم حياة كريمة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية على دراية كاملة بالصعوبات التي تواجه منشآت القطاع الخاص بصفة عامة، وبخاصة في الوقت الحالي الذي يشهد تداعيات أزمة فيروس كورونا.
 
وتابعت مستشار المجلس القومي للأجور، أن هذا القرار نوقش في المجلس في يناير 2019 وتم تجميد المناقشات والمشاورات بسبب جائحة كورونا ثم أعيدت مناقشتها مرة أخرى، لافتة إلى أن القرار مرنا لأنه منح لمنشآت القطاع الخاص بأن تتقدم بطلب لاستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لفترة زمنية معينة نظرا لتعرضها لأي ضائقة اقتصادية، حيث يتم التقدم بهذا الطلب للاتحاد الذي تتبعه، ثم يرفع الطلب للمجلس القومي للأجور الذي يدرس وضع المنشأة وتتخذ القرار حيالها، وتم إتاحة هذه الفرصة للمنشآت حتى نهاية أكتوبر 2021.

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