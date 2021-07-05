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"سياحة النواب" تشكر الحكومة لاستجابتها لمطالب زيادة نسبة الإشغال لـ 70% في الفنادق والسينمات والمسارح

الإثنين 05/يوليو/2021 - 11:25 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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أكدت النائبة نورا علي، رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بشأن زيادة نسبة الإشغال في الفنادق والسينمات والمسارح والمطاعم والكافيهات إلى 70% بدلًا من 50%، مهم للغاية وله مردود إيجابي قوي على المنشآت السياحية والعاملين بقطاع السياحة في الوقت الذي بدأت فيه السياحة تتعافى تدريجيًا.


وأكدت رئيس سياحة النواب، في بيان لها، اليوم، أن القرار يأتي استكمالًا لجهود الدولة خلال الفترة السابقة، وحزمة الإجراءات والمبادرات الحكومية التي تم إطلاقها لمساندة قطاع السياحة ودعمه خلال جائحة كورونا العالمية.


وقالت: إن قرار دولة رئيس مجلس الوزراء، جاء في إطار التعاون بين مجلس النواب، ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل الصالح العام لأهمية هذا القطاع المهم، وفي ضوء ما تم عرضه من قِبل رئيسة لجنة السياحة بمجلس النواب على الحكومة، الأمر الذي يؤكد مدى اهتمام وحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الاستمرار في مساندة ودعم قطاع السياحة، والمساهمة بشكل كبير في رفع المعاناة عن المنشآت السياحية خلال أزمة كورونا العالمية ولأهمية هذا القطاع الحيوي الهام بالنسبة للاقتصاد المصري.


وأشادت "علي" بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لاستمرار الدعم والمساندة لقطاع السياحة والعاملين به، موجهة الشكر لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة، على الجهود المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لقطاع السياحة في ظل هذه الظروف.

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