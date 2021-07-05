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انفجار عنيف يهز مصنع كيميائيات في تايلاند
الإثنين 05/يوليو/2021 - 11:25 ص
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أصيب أكثر من 20 شخصا بانفجار قوي وقع فجر اليوم الإثنين، فى مصنع كميائيات بضواحى العاصمة التايلاندية بانكوك.
وذكر التلفزيون الوطني التايلاندي، أن حريقا اندلع عقب الانفجار، وتم إجلاء السكان من المناطق التي تبعد عن موقع الحادث أقل من 5 كيلومترات.
وقع الانفجار في الساعة 03.20 فجرا بالتوقيت المحلي في مصنع حبيبات البولي إيثيلين في منطقة بانغفلي، على بعد بضعة كيلومترات من مطار بانكوك الدولي.
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