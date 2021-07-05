Advertisements

انفجار عنيف يهز مصنع كيميائيات في تايلاند

الإثنين 05/يوليو/2021 - 11:25 ص
بوابة الفجر
Advertisements

أصيب أكثر من 20 شخصا بانفجار قوي وقع فجر اليوم الإثنين، فى مصنع كميائيات بضواحى العاصمة التايلاندية بانكوك.

وذكر التلفزيون الوطني التايلاندي، أن حريقا اندلع عقب الانفجار، وتم إجلاء السكان من المناطق التي تبعد عن موقع الحادث أقل من 5 كيلومترات.

وقع الانفجار في الساعة 03.20 فجرا بالتوقيت المحلي في مصنع حبيبات البولي إيثيلين في منطقة بانغفلي، على بعد بضعة كيلومترات من مطار بانكوك الدولي.

أخبار تهمك

منافسة نارية بين توتنهام ومانشستر يونايتد على ضم نجم برشلونة

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. إلغاء الأهرام والأخبار المسائي وتحويلهم لإصدار إلكتروني

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يحسم ملف الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية نارية بين مانشستر يونايتد وريال مدريد

منذ ساعتين و 38 دقيقة

اتجننت.. إثيوبيا تتوعد بالحرب على الملأ بسبب سد النهضة ومصر تطلق الإنذار الأخير

منذ حوالي 15 ساعة

"كنت بنتقم".. اعترافات مثيرة لمصور فيديو التحرش بطفلة داخل مكتبه في أوسيم

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق قوي من وزير الخارجية على منع تركيا لمذيعي الإخوان من الظهور

منذ يومين

عاجل.. خبير يؤكد بدء الملء الثاني لسد النهضة رسميًا

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يقرر الانتقال إلى بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يبدأ البحث عن بديل ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يزف بشرى سارة لجمهور الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة طلبها كارتيرون.. مفاجأة صادمة للزمالك في عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من كارتيرون بعد تأجيل مباراة الزمالك والمحلة

منذ حوالي 18 ساعة

سر استبدال الشناوي في مباراة الأهلي وسموحة

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

سر استبدال الشناوي في مباراة الأهلي وسموحة

10:15 م

صفقة تبادلية نارية بين مانشستر يونايتد وريال مدريد

09:30 ص

عاجل.. خبير يؤكد بدء الملء الثاني لسد النهضة رسميًا

03:22 ص

منافسة نارية بين توتنهام ومانشستر يونايتد على ضم نجم برشلونة

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «٤».. خان «٢-٢»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: غراميات ملك إسبانيا