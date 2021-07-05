انفجار عنيف يهز مصنع كيميائيات في تايلاند





أصيب أكثر من 20 شخصا بانفجار قوي وقع فجر اليوم الإثنين، فى مصنع كميائيات بضواحى العاصمة التايلاندية بانكوك.





وذكر التلفزيون الوطني التايلاندي، أن حريقا اندلع عقب الانفجار، وتم إجلاء السكان من المناطق التي تبعد عن موقع الحادث أقل من 5 كيلومترات.



