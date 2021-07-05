زوج الفنانة الراحلة نادية العراقية يوجه رسالة مؤثرة لها.. فماذا قال؟

حرص أحمد حمودة زوج الفنانة نادية العراقية على رثائها بكلمات مؤثرة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



حيث نشر صورة له من أمام قبرها، وعلق عليها قائلاً:" ستفقد عزيزًا لا يُمكِنُك العيشَ بدونهِ وسوف ينكسرُ قلبُك بشدة،،هذه سُنّة الحياة، أنك لا تتغلب تمامًا على فقدان من رحلوا".



وتابع قائلاً:"أكنهم يعيشون إلى الأبد في القلب المكسور الذي لن ينغلق مرة أخرى، ستظهر ذكرياتهم من خلال شقوقِ هذا الكسر، وستشعر بوجودهم، وبدفئ طيفهم في الأماكن العتيقة".



واضاف:" يجب أن نتقبّل أن الحياة مختلفةٌ الآن، وأن نقبّل الجوانب المختلفة للحزن التي تُصاحبها، سيمنحك الحزن عمقًا جديدًا، لكلِّ الحزانى والمكسورين اليوم، من قلبي سلام"



وختم كلامه:" حلت ذكرى الأربعين لوفاة الفنانة نادية العراقية يوم 25يونيو الماضي، ورثاها زوجها قائلاً:"مرت أربعون يوما على وفاتك، مضت وكأنني أفتقدتك الآن تاريخ قد اقترن بالذاكرة اُنتزعت فيه قطعةً من قلبي، فعندمانفجع بِ الفقد تُثقب أروآحُنآ،، هذآ مآيحدُث بالضبط، شيء يشبه النُدبة غير المرئية".





توفت الفنانة نادية العراقية بعد صراع مع فيروس كورونا وأعلنت الأسرة وفاتها وأخذ العزاء من المقابر.