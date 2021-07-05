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برواتب هزيلة.. المتقاعدون الأتراك يصارعون غلاء المعيشة في عهد أردوغان

الإثنين 05/يوليو/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر
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كشف قيادي بالمعارضة التركية عن أن 70% من المتقاعدين في البلاد يتقاضون رواتب هزيلة،أقل من الحد الأدنى للأجور.

 

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن يوكسل طاشتكين، نائب رئيس الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، المعني بالشؤون الاجتماعية؛ بمناسبة أسبوع التقاعد، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.

 

وذكر البيان أن تركيا بها ما يقرب من 13 مليون و400 ألف متقاعد، يستفيدون من معاش التضامن الاجتماعي، مشيرًا أن 70% منهم يتلقون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور.

وتابع  "للأسف، لا يستطيع هؤلاء تلبية أبسط احتياجاتهم والسبب الرئيسي لمشاكلهم النظام الوحشي الذي يتم فيه إثراء الناس بشكل غير متناسب تحت حكم حزب العدالة والتنمية"

 

 

وكشفت نتائج مسح،عن أن  26.6% من الأتراك لا يستطيعون تغطية تكاليف معيشتهم الأساسية، بينما ذكر 54% أنهم بالكاد يفعلون ذلك.

الاستطلاع الذي أجرته شركة الاستطلاعات المحلية الرائدة ميتروبول، في مايو/أيار الماضي، شمل 1752 شخصًا، ووفق نتائجه بلغت نسبة الأشخاص الذين قالوا إنهم يستطيعون تلبية جميع احتياجاتهم المعيشية 17.2% بنسبة انخفاض بلغت 8.8 نقطة مئوية عن أبريل 2020.

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