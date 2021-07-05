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الأرصاد تحذر من ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الساعات المقبلة

الإثنين 05/يوليو/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير لانخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم الاثنين، ليسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى.

وأشارت صور الأقمار الصناعية إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهره 36 درجة، وإن ظل الاحساس بها أعلى من ذلك نظرا لارتفاع نسبة الرطوبة.

كما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحراره على جنوب البلاد، ونشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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