بدور البراهيم ترد على منتقدي عرض ملابس مثيرة لجمهورها





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لنجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية ​بدور البراهيم​، ظهرت خلاله وهي تعرض فيه ملابس داخلية تلقتها من إحدى العلامات التجارية.



هذا التصرف عرضها للإنتقادات اللاذعة، وضج الفيديو مواقع التواصل الإجتماعي الأمر الذي دفع بدور بالرد بفيديو ردت عليهم خلاله.



وكتبت: "مهما تقولون بالتعليقات أو توصلون الترندات لا يعنيني، أهم شيء أنا شو عند ربي وحقيقتي مختلفة عن ما أُقدّمه، واللي يعرفوني يجزمون بهذه الحقيقة.. الله لا يوصلني إني ألبس ملابس داخلية وأعرضها لكم في سنابي هذا، الله ياخد روحي قبل أوصل لهذه المرحلة، وأنا ما أشوف اللي سويته غلط".



وكانت بدور قد نشرت مؤخراً فيديو طهرت فيه وهي تحتفل إلى جانب شقيقها بعد توثيق صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وظهرت بدور وهي تراقصه بطريقة عفوية وتعانقه، وإعتمدت إطلالة كلاسيكية بالشعر القصير وجامبسوت أسود اللون.



