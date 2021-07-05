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محافظ الاسكندرية: فتح المجازر الحكومية أمام أضاحى المواطنين بالمجان فى العيد

الإثنين 05/يوليو/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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وجه اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بفتح كافة المجازر الحكومية بالمحافظة بالمجان أمام المواطنين الراغبين فى ذبح الأضاحي مع توقيع الكشف عليها قبل وبعد الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك حتي رابع أيام العيد.

وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.

ووجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وشرطة المرافق ومباحث التموين لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة، للتأكد من سلامة المعروض، مشددا على مدير مديرية الطب البيطري بتجهيز كل المجازر التابعة للمديرية للعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.

وقد شدد الشريف على حظر إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وعدم إعاقة حركة المرور، مؤكدا على التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة؛ موجها رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات بالشارع لرصد الشوادر المخالفة مع تكثيف حملات النظافة.
وفى السياق ذاته اوضح الدكتور يوسف شباط مدير مديرية الطب البيطري أنه سيتم زيادة اعداد الاطباء البيطريين للعمل بالمجازر لضمان حسن سير العمل عن طريق انتداب اطباء بيطريين من مختلف ادارات المديرية طوال ايام عيد الاضحي المبارك، مشيرًا إلى أن المجاز الحكومية بالمحافظة هي (المجزر الالي للحوم بزاوية عبد القادر بالعامرية، ومجزر ابو قير للحوم).

يذكر أن المجزر الآلي للحوم بزاوية عبد القادر بالعامرية تم رفع كفاءة خطوط الذبيح بعنبر حيوانات التسمين لتصبح طاقة الذبيح 40 عجل في الساعة اي في الوردية (10 ساعات) قرابة 400 عجل.

وتقدر طاقة الذبيح بعنبر الضان به 1000 حيوان في الوردية، أما عن مجزر أبو قير للحوم فقد تم رفع كفاءته لتصبح طاقة الذبيح به 200 عجل بالوردية و500 ضان.

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