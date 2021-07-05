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القوى العاملة تعلن عن توفير 20 فرصة عمل للمصريين راغبى نقل الكفالة بالسعودية

الإثنين 05/يوليو/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، عن توفير 20 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة بشركات التاج للصناعات، وتعمل في مجال صناعة المبادلات الحرارية براتب يتراوح ما بين 1500 إلى 2500 ريال ومزايا أخرى.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي بجدة في إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة علي شركات أخرى.

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبدالرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، تفاوض الملحق العمالي عبدالحليم محمود لبيب مع شركات التاج للصناعات والتي تعمل في مجال صناعة المبادلات الحرارية بالمملكة بجدة، بتوفير 20 فرصة عمل منها 10 فرص علي مهنة عامل، وأخري علي مهنة فني للعمل في المصنع بالمدينة الصناعية الثانية.

وأوضح الملحق العمالي عبدالحليم محمود أن مميزات الوظيفة راتب شهري للعامل 1500 ريال سعودي، والفني من 2000 إلي 2500 ريال ب، وإجازة أسبوعية، و8 ساعات عمل يومية، وتحديد الحوافز بعد المقابلة الشخصية، بجانب توفير سكن واستقرار وظيفي.

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