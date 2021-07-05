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دلال عبد العزيز تتغيب عن إحياء ذكرى رجاء الجداوي بسبب مرضها

الإثنين 05/يوليو/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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يحل اليوم الاثنين 5 يوليو الذكرى السنوية الأولى لىحيل الفنانة رجاء الجداوي والتي توفت عن عمر يناهز 82 عاماً بعد صراع مع فيروس كورونا،

جمعت صداقة قوية جداً بميرفت أمين ودلال عبدالعزيز ورجاء الجداوي لأكثر من 30 عامًا حيث اشتهروا في الوسط الفني بأصحاب الواجب وكان الثلاثي دائم الظهور خلال المناسبات الاجتماعية سواء أفراح أو جنازات.

و الفنانة دلال عبدالعزيز قد منعها المرض عن إحياء الذكرى الأولى لصديقتها رجاء الجداوي، بسبب معاناتها مع فيروس كورونا، حيث أنها حاليًا في مرحلة تماثلها للشفاء. 


الجدير بالذكر ان الفنانة رجاء الجداوي قد مكثت أكثر من40 يومًا في معاناة مع فيروس كورونا حتي توفت بمستشفي العزل بالإسماعيلية في2020

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