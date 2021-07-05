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"رياضة النواب" تتفقد مراكز الشباب بمحافظتي الشرقية والدقهلية
الإثنين 05/يوليو/2021 - 11:36 ص
دينا عبد الستار
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توجه وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، ولمدة 3 أيام، في زيارة برلمانية إلي محافظتي الشرقية والدقهلية، لتفقد عدد من مراكز الشباب، والتعرف علي المشكلات التي تواجهها للعمل علي حلها.
وقال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الزيارة التي تقوم بها لجنة الشباب، تهدف لمتابعة عدد من مراكز الشباب التي تقدم أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة بشأن نقص عدد من الخدمات بها، لافتًا إلى أن اللجنة ستعد تقرير مفصل عن نتائج أعمال الزيارة وعرضه علي هيئة مكتب مجلس النواب وذلك عقب الانتهاء منها.
وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن ملف الشباب في مصر يلقي إهتمام كبير من القيادة السياسية، وهو ما انعكس علي استضافة مصر لعدد من المحافل الرياضية الدولية الكبري، لافتًا إلى أن اللجنة حريصة علي الزيارات الميدانية وفتح مجالات للحوار مع الشباب، حتي يكون هناك متابعة مستمرة لذلك الملف الهام.
وأشار رئيس لجنة الشباب، إلي أن اللجنة ستقوم خلال اليوم الأول بزيارة محافظة الشرقية لتفقد عدد من مراكز الشباب، منها القطاوية بمركز أبو حماد، وأكشيك، السناجرة، الجيش، كفر أبو الديب، الخضارية، كفور نجم، ههيا، الإحسانية، بالإضافة إلى استاد ههيا الرياضى، وذلك لتفقد الأوضاع والأنشطة بها.
وأضاف أنه من المقرر عقب ذلك أن يلتقى الوفد بمحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وعدد من رؤساء الأندية ومراكز الشباب في حوار مفتوح بقصر ثقافة الزقاريق للاستماع لكافة المشكلات التي تواجههم.
ويضم الوفد البرلماني كلًا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة، وحسام غالي أمين سر اللجنة، والنواب درويش مصطفي، وأسامة عبدالعاطي، وخالد بدوي وحازم إمام، والنائبة إيمان العجوز.
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