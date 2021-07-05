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"رياضة النواب" تتفقد مراكز الشباب بمحافظتي الشرقية والدقهلية

الإثنين 05/يوليو/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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توجه وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، ولمدة 3 أيام، في زيارة برلمانية إلي محافظتي الشرقية والدقهلية، لتفقد عدد من مراكز الشباب، والتعرف علي المشكلات التي تواجهها للعمل علي حلها.


وقال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الزيارة التي تقوم بها لجنة الشباب، تهدف لمتابعة عدد من مراكز الشباب التي تقدم أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة بشأن نقص عدد من الخدمات بها، لافتًا إلى أن اللجنة ستعد تقرير مفصل عن نتائج أعمال الزيارة وعرضه علي هيئة مكتب مجلس النواب وذلك عقب الانتهاء منها.


وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن ملف الشباب في مصر يلقي إهتمام كبير من القيادة السياسية، وهو ما انعكس علي استضافة مصر لعدد من المحافل الرياضية الدولية الكبري، لافتًا إلى أن اللجنة حريصة علي الزيارات الميدانية وفتح مجالات للحوار مع الشباب، حتي يكون هناك متابعة مستمرة لذلك الملف الهام.


وأشار رئيس لجنة الشباب، إلي أن اللجنة ستقوم خلال اليوم الأول بزيارة محافظة الشرقية لتفقد عدد من مراكز الشباب، منها القطاوية بمركز أبو حماد، وأكشيك، السناجرة، الجيش، كفر أبو الديب، الخضارية، كفور نجم، ههيا، الإحسانية، بالإضافة إلى استاد ههيا الرياضى، وذلك لتفقد الأوضاع والأنشطة بها.


وأضاف أنه من المقرر عقب ذلك أن يلتقى الوفد بمحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وعدد من رؤساء الأندية ومراكز الشباب في حوار مفتوح بقصر ثقافة الزقاريق للاستماع لكافة المشكلات التي تواجههم.


ويضم الوفد البرلماني كلًا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة، وحسام غالي أمين سر اللجنة، والنواب درويش مصطفي، وأسامة عبدالعاطي، وخالد بدوي وحازم إمام، والنائبة إيمان العجوز.

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