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مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل رئيس معهد الشارقة للتراث

الإثنين 05/يوليو/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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استقبل اليوم الأثنين الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، والدكتور مني بونعامه مدير إدارة المحتوى والنشر بالمعهد.

وأشاد الدكتور مصطفى الفقي بالنهضة التي قام بها الشيخ سلطان القاسمي بالشارقة والاهتمام بالبشر والحجر، مؤكدًا على دعم مكتبة الإسكندرية لتلك الأعمال التراثية، وخاصة التراث الثقافي غير المادي، وموضوعات التراث العام، وذلك لأنها انصهار عربي مشترك.

وأشار الفقي إلى أن التراث الثقافي هو الذي يبقى ويستقر في ذاكرة البشر.
وقال الدكتور عبد العزيز المسلم إن التجربة الكبيرة لمكتبة الإسكندرية ولجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى التجربة الشارقية ومعهد الشارقة للتراث، سوف يكون لهما مردود إيجابي على الوسط الثقافي وخاصة التراث الثقافي.
وحمل المسلم مذكرة تفاهم ومشروع تعاون بين مكتبة الإسكندرية ومعهد الشارقة للتراث.
مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل رئيس معهد الشارقة للتراث
مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل رئيس معهد الشارقة للتراث

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