حسن شاكوش يتصدر " أنغامي" بكليب "حبيبتي"

وفي سياق آخر، طرح حسن شاكوش مؤخرًا مهرجان "أنا العريس"، بمشاركة المطرب عمر كمال، والأغنية من كلمات محمد غباشي ومصطفى الجن، وتوزيع إ سلام ساسو.





تصدر المطرب حسن شاكوش قائمة الـ top 5 عبر تطبيق أنغامي بكليب "حبيبتي " الذي طرحه مؤخرًا بمشاركة الفنانة ياسمين رئيس .وتجاوزت الأغنية 45 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد غباشي ومصطفى الجن وألحان حسن شاكوش وتوزيع إسلام ساسو.