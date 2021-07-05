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حسن شاكوش يتصدر " أنغامي" بكليب "حبيبتي"
الإثنين 05/يوليو/2021 - 11:40 ص
آيه عبد العزيز
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تصدر المطرب حسن شاكوش قائمة الـ top 5 عبر تطبيق أنغامي بكليب "حبيبتي " الذي طرحه مؤخرًا بمشاركة الفنانة ياسمين رئيس .
وتجاوزت الأغنية 45 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد غباشي ومصطفى الجن وألحان حسن شاكوش وتوزيع إسلام ساسو.
وتجاوزت الأغنية 45 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد غباشي ومصطفى الجن وألحان حسن شاكوش وتوزيع إسلام ساسو.
وفي سياق آخر، طرح حسن شاكوش مؤخرًا مهرجان "أنا العريس"، بمشاركة المطرب عمر كمال، والأغنية من كلمات محمد غباشي ومصطفى الجن، وتوزيع إسلام ساسو.
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