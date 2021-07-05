"المصريين عملوا معايا فوق الصح".. مدون سعودي يروج لمصر على تيك توك



وأضاف "الشريف"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، "أعتبر أن مصر بلدي، وأنا نازل من الطيارة ببص فوق من سلم الطائرة وبقول تحيا مصر"، مشيرًا إلى أنه لم يرتب لمقاطع الفيديو التي أطلقها عن مصر، وكان أول فيديو له من مدينة طنطا حيث أعجب بكرم المصريين هناك: "عملوا معايا الواجب".



وتابع: "وفي الغربية عملوا معايا فوق الصح وفوق الواجب، ومن بعدها بدأ الشعب المصري يطلب إني أروح له في محافظات كتير ووصلني عددا كبيرا من الرسائل، وفي محافظات رحتها عشان الناس عزموا عليّ، وحرام ما نسمع عن هذه الأماكن.. مثلا محافظة بورسعيد حبتها جدا رغم إننا في الخليج وسياح منسمعش عنها، لأننا بسنسمع عن القاهرة وشرم الشيخ والإسكندرية، لكن أنا رحت راس البر وهو مصيف عالمي وجميل جدا".



قال وليد الشريف، شاب سعودي يروج لمصر عبر تيك توك، إنه يرى مصر والشارع المصري كالحج في المملكة العربية السعودية، موضحًا: "الشارع في مكة لا نراه إلا مرة واحدة في السنة بموسم الحج بسبب الزحام وحركة الناس، فنجد روحا يحبها أهل مكة، لكن هذا الأمر رصدته في كل يوم بمصر وكل محافظات مصر".