Advertisements

"المصريين عملوا معايا فوق الصح".. مدون سعودي يروج لمصر على تيك توك

الإثنين 05/يوليو/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال وليد الشريف، شاب سعودي يروج لمصر عبر تيك توك، إنه يرى مصر والشارع المصري كالحج في المملكة العربية السعودية، موضحًا: "الشارع في مكة لا نراه إلا مرة واحدة في السنة بموسم الحج بسبب الزحام وحركة الناس، فنجد روحا يحبها أهل مكة، لكن هذا الأمر رصدته في كل يوم بمصر وكل محافظات مصر".

وأضاف "الشريف"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، "أعتبر أن مصر بلدي، وأنا نازل من الطيارة ببص فوق من سلم الطائرة وبقول تحيا مصر"، مشيرًا إلى أنه لم يرتب لمقاطع الفيديو التي أطلقها عن مصر، وكان أول فيديو له من مدينة طنطا حيث أعجب بكرم المصريين هناك: "عملوا معايا الواجب".

وتابع: "وفي الغربية عملوا معايا فوق الصح وفوق الواجب، ومن بعدها بدأ الشعب المصري يطلب إني أروح له في محافظات كتير ووصلني عددا كبيرا من الرسائل، وفي محافظات رحتها عشان الناس عزموا عليّ، وحرام ما نسمع عن هذه الأماكن.. مثلا محافظة بورسعيد حبتها جدا رغم إننا في الخليج وسياح منسمعش عنها، لأننا بسنسمع عن القاهرة وشرم الشيخ والإسكندرية، لكن أنا رحت راس البر وهو مصيف عالمي وجميل جدا".

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يزف بشرى سارة لجمهور الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 20 ساعة

برشلونة يبدأ البحث عن بديل ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أول تعليق من كارتيرون بعد تأجيل مباراة الزمالك والمحلة

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يقرر الانتقال إلى بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

"كنت بنتقم".. اعترافات مثيرة لمصور فيديو التحرش بطفلة داخل مكتبه في أوسيم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إلغاء الأهرام والأخبار المسائي وتحويلهم لإصدار إلكتروني

منذ حوالي 16 ساعة

منافسة نارية بين توتنهام ومانشستر يونايتد على ضم نجم برشلونة

منذ ساعة و 11 دقيقة

صفقة تبادلية نارية بين مانشستر يونايتد وريال مدريد

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يحسم ملف الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

اتجننت.. إثيوبيا تتوعد بالحرب على الملأ بسبب سد النهضة ومصر تطلق الإنذار الأخير

منذ حوالي 15 ساعة

سر استبدال الشناوي في مباراة الأهلي وسموحة

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق قوي من وزير الخارجية على منع تركيا لمذيعي الإخوان من الظهور

منذ يومين

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة البرازيل ضد بيرو في كوبا أمريكا 2021

منذ 41 دقيقة

عاجل.. خبير يؤكد بدء الملء الثاني لسد النهضة رسميًا

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

سر استبدال الشناوي في مباراة الأهلي وسموحة

10:15 م

صفقة تبادلية نارية بين مانشستر يونايتد وريال مدريد

09:30 ص

عاجل.. خبير يؤكد بدء الملء الثاني لسد النهضة رسميًا

03:22 ص

منافسة نارية بين توتنهام ومانشستر يونايتد على ضم نجم برشلونة

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «٤».. خان «٢-٢»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: غراميات ملك إسبانيا